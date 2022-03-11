Фукс: Я приехал в Россию, чтобы играть

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал журналистам о том, для чего он перебрался в московскую команду в прошлом году.

Фукс сказал Sport24, что он приехал в Россию, чтобы играть и оправдывать доверие «армейского» клуба, который вложил в него большие деньги. Бруно отметил, что из-за травмы бедра он очень долго не мог адаптироваться в новой команде, но сейчас он наладил связи с партнёрами и готов показывать свой уровень.

Напомним, что в этом сезоне Бруно Фукс провёл в российском чемпионате четыре матча, в которых получил одну красную карточку.