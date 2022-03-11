Зарема: Расширение лиги приведёт к снижению зрелищности

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по поводу возможного расширения Российской Премьер-лиги.

Как приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс», она выступает категорически против расширения элитного дивизиона. Зарема считает, что из-за этого клубы могут стать просто массовкой для чемпиона. Салихова отметила, что подобное расширение приведёт к снижению зрелищности, а российский чемпионат ещё больше потеряет в качестве и станет похож на ФНЛ.

Напомним, что представители команд РПЛ обсуждают вариант с расширением лиги до 18 клубов.