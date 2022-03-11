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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РПЛ может быть открыто дополнительное трансферное окно

11 Марта 2022 • 11:29 Комментировать
Уфа
...
Нижний Новгород
12.03 14:00

Сегодня, 11 марта, клубы РПЛ обсудят возможность открытия дополнительного трансферного окна, сообщает РБ Спорт. Необходимость принятия такого решения появилась после того, как ФИФА разрешила легионерам приостановить действия своих контрактов с клубами РПЛ в одностороннем порядке.  

Предполагается, что трансферы футболистов можно будет осуществлять минимум до 18 апреля. Оно должно будет завершиться минимум на 10 дней позже, окончания срока регистрации зарубежными клубами, приостановивших контракты футболистов.

Также предлагается установить запрет на подписание контрактов с футболистами, у которых в конце текущего сезона истекает срок соглашения, если им уже сделано предложение от нынешней команды.    

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