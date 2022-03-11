Экс-игрок ЦСКА Тошич выразил поддержку российским спортсменам

Сербский полузащитник «Тобола» Зоран Тоши выразил слова поддержки в адрес российских спортсменов, которые не могут участвовать в международных соревнованиях из-за санкций.

Тошич сказал журналистам, что он футболист и не будет высказываться по поводу нынешней политической ситуации, но ему очень жаль, что из-за этого страдают спортсмены. Зоран отметил, что он абсолютно убеждён в том, что спорт должен быть превыше всего.

Напомним, что Зоран Тошич семь сезон провёл в составе московского ЦСКА. В данный момент серб выступает в чемпионате Казахстана за «Тобол».