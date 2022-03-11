Валуев про легионеров: «Крысы всегда бегут с корабля. Лучше заняться развитием детско-юношеского футбола»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Николай Валуев высказался на тему ухода иностранных футболистов из РПЛ.

«Тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля, наёмники никогда не будут своими. Лучше вложить деньги в развитие детско-юношеского футбола, предоставив возможности всем, в том числе детям из бедных семей», — цитирует Валуева РБ Спорт.

В настоящий момент Валуев занимает должность депутата Госдумы РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА разрешила всем легионерам приостановить действия своих контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке. Воспользоваться этой возможностью они могут до 30 июня нынешнего года.