Команды РПЛ хотят установить потолок зарплат

Некоторые команды Российской Премьер-лиги предложили установить потолок зарплат и зафиксировать курс евро.

Как сообщает «РБ-Спорт», в связи с возможным массовым отъездом иностранных футболистов некоторые российские клубы предлагают установить потолок зарплат. Команды также хотели бы зафиксировать курс евро. До этого президент «Спартака» Леонид Федун предложил зафиксировать курс на отметке в 90 рублей.

Напомним, что клубы РПЛ также собираются обсудить вариант с возможным расширением чемпионата до 18 команд.