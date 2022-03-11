РПЛ обсудит расширение лиги до 18 команд

Представители Российской Премьер-лиги собираются сегодня обсудить возможное расширение чемпионата до 18 команд.

По информации «РБ-Спорт», на сегодняшнем совещании клубы обсудят вопрос о том, чтобы расширить РПЛ до 18 команд и отменить вылет в ФНЛ в этом сезоне. Предполагается, что все нынешние команды РПЛ сохранят прописку в элитном дивизионе, а к ним добавятся клубы, занявшие первое и второе место в рамках ФНЛ.

Стоит отметить, что подобное решение может быть принято из-за санкций ФИФА и УЕФА, из-за которых российские команды и сборная были отстранены от международных матчей.