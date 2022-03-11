Сутормин договорился с «Зенитом» о новом контракте

Российский полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в ближайшее время продлит соглашение с питерской командой.

По информации «РБ-Спорт», 28-летний российский футболист уже договорился об условиях нового договора с руководителями команды из Санкт-Петербурга. На продлении контракта также настаивал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который очень доволен игрой Сутормина. Напомним, что действующее соглашение Алексея истекает этим летом.

В этом сезоне Алексей Сутормин провёл в российском чемпионате 18 встреч, в которых забил четыре мяча и сделал один ассист.