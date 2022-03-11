Два грузинских игрока приостановили контракты с «Уралом»

Два грузинских футболиста, а именно Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе, приостановили свои контракт с екатеринбургским «Уралом».

Как сообщает пресс-служба «шмелей», действие соглашение приостановлено до лета по обоюдному согласию сторон. Об этом руководителей «Урала» попросили сами футболисты. Напомним, что ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами из-за ситуации на Украине.

Стоит отметить, что Лука Гагнидзе в этом сезоне провёл в РПЛ 11 матчей, а 18-летний Цулукидзе ни разу на поле в российском чемпионате так и не появился.