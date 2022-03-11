У Крыховяка есть предложения из Ла Лиги и Бундеслиги

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в ближайшее время должен покинуть российскую команду.

По информации Sportowe Fakty, польский футболист намерен разорвать соглашение с краснодарской командой из-за ситуации на Украине. Пока договориться с «быками» Гжегожу не удалось. Стоит отметить, что у полузащитника уже есть предложения от клубов из испанского и немецких чемпионатов.

Напомним, что в этом сезоне Гжегож Крыховяк провёл в российской лиге 15 поединков, в которых забил четыре мяча и сделал три ассиста.