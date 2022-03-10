Широков критически отнесся к решению Карпина совмещать работу в сборной и клубе

Российский экс-футболист Роман Широков оценил возвращение Валерия Карпина в «Ростов». Его слова передает Sport24.

Широков заявил, что он не понял решения с совмещением, поскольку сборная России все еще может вернуться в международные турниры.

Решение Карпина можно назвать правильным только в том случае, если известно, что в ближайшее время игр сборной точно не будет, считает Широков.

Он также отметил, что для «Ростова» и самого Валерия Карпина совмещение является хорошей практикой, поскольку Карпин «не потеряет тонус». При этом компромисс, на который пошли в РФС, Широков понять не может.