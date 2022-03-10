Сёмин оценил решение Карпина вернуться в «Ростов»

Российский футбольный тренер Юрий Сёмин оценил решение Валерия Карпина вернуться в «Ростов». Специалист будет совмещать работу в клубе с работой в сборной России по футболу.

По мнению Сёмина, решение о совмещении, которое стороны приняли совместно, является правильным, поскольку это поможет Карпину оставаться в тонусе.

Сёмин в интервью Sport24 отметил, что в «Ростове» будут рады тому, что Валерий Карпин возвращается к работе. При этом специалист уверен, что Карпин справится с совмещением работы в двух командах.

Напомним, что Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой до конца 2022 года.