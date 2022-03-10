Арутюнянц прокомментировал возвращение Карпина в «Ростов»

Арташес Арутюнянц, который занимает пост президента «Ростова», высказался о возвращении Валерия Карпина. Тренер будет совмещать клубную работу с работой в национальной команде.

В разговоре с пресс-службой «Ростова» Арутюнянц заявил, что клуб не мог не отпустить Карпина в сборную, поскольку за национальную команду все переживают.

По его словам, сейчас «Ростову» удалось договориться с РФС о том, что команда отпустит Карпина, если сборная России вернется к участию в международных соревнованиях.

«Я рад вновь приветствовать Георгиевича в качестве главного тренера «Ростова», - добавил Арутюнянц.