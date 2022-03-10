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Арутюнянц прокомментировал возвращение Карпина в «Ростов»

10 Марта 2022 • 18:46 Комментировать

Арташес Арутюнянц, который занимает пост президента «Ростова», высказался о возвращении Валерия Карпина. Тренер будет совмещать клубную работу с работой в национальной команде.

В разговоре с пресс-службой «Ростова» Арутюнянц заявил, что клуб не мог не отпустить Карпина в сборную, поскольку за национальную команду все переживают.

По его словам, сейчас «Ростову» удалось договориться с РФС о том, что команда отпустит Карпина, если сборная России вернется к участию в международных соревнованиях.

«Я рад вновь приветствовать Георгиевича в качестве главного тренера «Ростова», - добавил Арутюнянц.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Арташес Арутюнянц
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