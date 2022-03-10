Валерий Карпин прокомментировал возвращение в «Ростов» и продление контракта с РФС. Его слова приводит официальный сайт футбольного союза.

Карпин рассказал, что он рад продолжить свою деятельность в сборной России, а также выразил надежду на то, что вскоре национальная команда сможет вернуться на международные турниры.

Он также поблагодарил Российский футбольный союз за то, что ему позволили совмещать работу совмещать работу в национальной команде с работой в «Ростове».

Напомним, что контракт с Валерием Карпиным на работу в сборной продлили до конца 2022 года.

Продолжительность контракта с «Ростовом» пока не называется.