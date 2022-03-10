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Карпин прокомментировал возвращение в «Ростов» и продление контракта с РФС

10 Марта 2022 • 18:36 Комментировать (1)

Валерий Карпин прокомментировал возвращение в «Ростов» и продление контракта с РФС. Его слова приводит официальный сайт футбольного союза.

Карпин рассказал, что он рад продолжить свою деятельность в сборной России, а также выразил надежду на то, что вскоре национальная команда сможет вернуться на международные турниры.

Он также поблагодарил Российский футбольный союз за то, что ему позволили совмещать работу совмещать работу в национальной команде с работой в «Ростове».

Напомним, что контракт с Валерием Карпиным на работу в сборной продлили до конца 2022 года.

Продолжительность контракта с «Ростовом» пока не называется.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России РФС
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Комментарии (1)
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yshipcovjuri
10 Марта 2022 в 19:10
Возвращение Карпина в Ростов - это трагедия для клуба и несправедливость для тренеров, подтянувших клуб за время отсутствия Карпина.
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