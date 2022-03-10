Карпин вернулся в «Ростов» и будет работать в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин будет совмещать работу в национальной команде и «Ростове». РФС продлил контракт со специалистом до конца 2022 года.

Карпин начал работать в сборной России по футболу 23 июля 2021 года. Под руководством специалиста команда попала в стыковые матчи отбора к чемпионату мира по футболу, однако, по решению ФИФА, национальную команду отстранили от международных турниров.

Также о возвращении специалиста на пост сообщили в пресс-служба футбольного клуба «Ростов». Ранее Карпин отказался от работы в команде ради работы в сборной России.