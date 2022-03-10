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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли дважды оштрафовали в России

10 Марта 2022 • 17:13 Комментировать
Уфа
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Нижний Новгород
12.03 14:00

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о штрафных санкциях, наложенных на клубы и тренеров РПЛ.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован на 30 тысяч рублей за выходы из технической зоны более трёх раз.

Футбольные клубы «Ростов» и «Ахмат» оштрафованы на 20 тысяч. Первые — за поздний выход из раздевалки, а грозненцы — за нарушение санитарного регламента.

Также два денежных штрафа по 20 тысяч были выписаны главному тренеру московского «Спартака» Паоло Ваноли: за опоздание на пресс-конференцию и за выход из технической зоны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Леонид Слуцкий Артур Григорьянц Ахмат Паоло Ваноли
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