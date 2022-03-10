«Ростов» приостановил контракты своих легионеров

Контракты пяти легионеров «Ростова» приостановлены. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источники отмечают, что сами футболисты обратились к руководству клуба с такой просьбой, а в «Ростове» им пошли на встречу. Приостановлены контракты Баштуша, Хаджикадунича, Кнудсена, Гиговича и Алмквиста.

Напомним, что ранее аналогичную практику использовали в «Краснодаре». Клуб приостановил контракты восьми иностранных футболистов, с учетом того, что они останутся в системе клуба.

После этого сразу несколько футболистов из списка разорвали контракты с «быками».

Легионеры «Ростова» ранее не изъявляли желания уйти из клуба.