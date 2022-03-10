Травма Жиркова оказалась несерьёзной. Футболист вернётся к тренировкам в общей группе через неделю

В «Химках» рассказали о состоянии здоровья российского защитника команды Юрия Жиркова, получившего травму в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3).

Главный врач клуба Николай Зоткин заявил, что травма несерьёзная, но есть небольшое растяжение. Через неделю футболист приступит к работе в общей группе, — сообщает официальный сайт клуба.

38-летний Жирков пополнил состав подмосковной команды в январе нынешнего года. В текущем сезоне защитник провёл два матча, в которых результативными действиями не отметился.

После 20 туров «Химки» находятся в зоне вылета, замыкая турнирную таблицу чемпионата России. Отставание от спасительного 12-го места на данный момент составляет 6 очков.