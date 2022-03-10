Кирьяков считает, что Абрамовичу уже давно было пора вложиться в российский клуб

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков рассказал журналистам о том, что Роман Абрамович вполне может приобрести какой-нибудь клуб в РПЛ.

Кирьяков сказал «РБ-Спорт», что Абрамовичу уже давно было пора вложиться в российский клуб. Тренер «Ленинградца» отметил, что российский бизнесмен может построить в нашей стране суперклуб по европейским меркам. Сергей добавил, что Абрамовича вполне может заинтересовать покупка столичного ЦСКА или «Локомотива», где он сможет контролировать часть процессов.

Напомним, что Роман Абрамович планировал продать лондонский «Челси», но из-за санкций продажа пока невозможна.