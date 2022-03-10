Легионеры пока не собираются покидать «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал журналистам о том, как в московском клубе обстоят дела с иностранными футболистами.

Цорн сказал ТАСС, что в данный момент столичный клуб в полном составе готовится к предстоящему дерби с «армейцами». Функционер отметил, что пока никто из иностранных футболистов не выражал желания разорвать контракт с «железнодорожниками» и уехать из России.

Напомним, что из-за ситуации на Украине соглашение с «Локомотивом» недавно разорвал немецкий тренер Маркус Гисдоль.