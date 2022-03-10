Министр спорта РФ: Санкции помогут российскому футболу найти новые таланты

Министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с журналистами высказался по поводу санкций ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола.

Как приводит слова Матыцина ТАСС, в ближайшее время календарь российского чемпионата будет пересмотрен. Министр отметил, что вряд ли отечественный футбол потеряет в зрелищности. Политик добавил, что благодаря санкциям в российском футболе появятся новые таланты.

Напомним, что из-за ситуации на Украине все российские команды и сборная отстранены от участия в международных матчах.