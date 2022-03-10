Шиманьски и Рыбус не покинут Россию до окончания сезона

Как сообщает Sportowe Fakty, польские легионеры Себастьян Шиманьски и Мацей Рыбус не планируют покидать РПЛ до окончания сезона.

По информации источника, прошлым летом полузащитник «Динамо» Шиманьски продлил контракт с бело-голубыми до 2026 года, получив крупную надбавку к зарплате. Футболисту будет проще покинуть команду в случае поступления предложения от другого клуба.

Защитник «Локомотива» Рыбус намерен отработать свой контракт до конца, который истекает через 3 месяца.

22-летний Шиманьски выступает за «Динамо» с 2019 года, а 32-летний Рыбус — с 2017 защищает цвета «железнодорожников». Также в карьере защитника был период выступления за грозненский «Терек» в сезонах 2012-2016.

Напомним, что ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.