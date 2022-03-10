Зарема жёстко раскритиковала РПЛ и РФС

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарима Салихова жёстко высказалась по поводу бездействия руководителей РПЛ и РФС.

Зарема сказала «Спорт-Экспрессу», что экономическая ситуация с каждым днём становится только хуже, клубы теряют спонсоров и игроков, а руководители российского футбола до сих пор не предприняли каких-нибудь шагов по поддержке команд. Салихова отметила, что у неё создалось впечатление, что все эти руководители РПЛ и РФС нужны только для того, чтобы перерезать красивые ленточки на открытии новых спортивных объектов.