Червиченко предположил, что Абрамович может купить ЦСКА

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что Роман Абрамович может стать владельцем клуба из России. Его слова передает портал «ВсеПроСпорт».

По мнению Червиченко, если Абрамович и будет присматриваться к какой-либо российской команде, то это будет московский ЦСКА.

Говоря о возможной покупке Абрамовичем «Спартака», Червиченко отметил, что «спасать» «красно-белых» не нужно. Кроме того, по его мнению, нынешний владелец «Спартака» Леонид Федун запросит за свою команду не менее 300 миллионов, что является очень большой суммой в текущее время.