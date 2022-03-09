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Червиченко предположил, что Абрамович может купить ЦСКА

09 Марта 2022 • 18:50 Комментировать

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что Роман Абрамович может стать владельцем клуба из России. Его слова передает портал «ВсеПроСпорт».

По мнению Червиченко, если Абрамович и будет присматриваться к какой-либо российской команде, то это будет московский ЦСКА.

Говоря о возможной покупке Абрамовичем «Спартака», Червиченко отметил, что «спасать» «красно-белых» не нужно. Кроме того, по его мнению, нынешний владелец «Спартака» Леонид Федун запросит за свою команду не менее 300 миллионов, что является очень большой суммой в текущее время.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Роман Абрамович Андрей Червиченко
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