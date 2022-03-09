Глава департамента судейства РФС Перейра рассказал, почему он уехал из России

Витор Перейра, который является руководителем департамента судейства РФС, рассказал, почему он решил уехать из России. Его слова передает «РБ Спорт».

По словам Перейры, причиной его отъезда стали семейные обстоятельства, а возможность возвращения в Россию зависит от того, как в дальнейшем будет складываться обстановка в мире.

Он добавил, что в данный момент будет продолжать работать в удаленном формате. Перейра заявил, что подобный опыт работы у него уже имеется.

Он также сказал, что пока не слышал ничего о возможном уходе иностранных специалистов из Экспертно-судейской комиссии.