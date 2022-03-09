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Глава департамента судейства РФС Перейра рассказал, почему он уехал из России

09 Марта 2022 • 18:19 Комментировать

Витор Перейра, который является руководителем департамента судейства РФС, рассказал, почему он решил уехать из России. Его слова передает «РБ Спорт».

По словам Перейры, причиной его отъезда стали семейные обстоятельства, а возможность возвращения в Россию зависит от того, как в дальнейшем будет складываться обстановка в мире.

Он добавил, что в данный момент будет продолжать работать в удаленном формате. Перейра заявил, что подобный опыт работы у него уже имеется.

Он также сказал, что пока не слышал ничего о возможном уходе иностранных специалистов из Экспертно-судейской комиссии.


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РФС Витор Перейра
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