Легионеры «Крыльев Советов» пока не собираются покидать клуб

Иностранные футболисты самарских «Крыльев Советов» пока не собираются покидать команду. Об этом рассказал наставник самарцев Игорь Осинькин.

В составе команды сейчас играют четыре легионера. В разговоре с «РБ Спорт» Осинькин заявил, что пока никто из них не изъявлял желания покинуть клуб.

«Что касается Иванисени, то ему сейчас тяжелее всего», - сказал главный тренер «Крыльев».

Вопросы об украинском футболисте команды он не оставил без ответа.

Напомним, что руководство ФИФА разрешило иностранным футболистам покидать российские клубы и расторгать контракты в одностороннем порядке.