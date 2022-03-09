Крыховяк не может договориться о расторжении контракта с «Краснодаром»

32-летний польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк не может договориться о расторжении контракта с клубом. Об этом сообщает портал Wp.pl.

По информации источников, Крыховяка не устраивают те условия, на которые согласились другие иностранные игроки «Краснодара». Добиться приемлемых для себя условий польский футболист пока не может.

Сообщается также, что Крыховяк продолжает переговоры с «быками». Уход из клуба полузащитник хочет сделать выгодным для себя.

Напомним, что ранее «Краснодар» приостановил действие контрактов восьми иностранных футболистов, а некоторые из них уже ушли из клуба.