Смолов рассказал о работе под руководством Шварца

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал о работе под руководством Сандро Шварца. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

По словам Смолова, его функционал в «Динамо» сильно отличается от того, что он делал в «Локомотиве», однако работа в «Динамо» похожа на работу в сборной.

Он также отметил, что за последнее время «бело-голубые» сильно изменились. Прогресс команды нападающий заметил еще в прошлом сезоне.

Смолов добавил, что он не раздумывал после того, как представители «Динамо» вышли на него с предложением о контракте.

«Сразу настроился на переход», - сказал нападающий.