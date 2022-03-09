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Смолов рассказал о работе под руководством Шварца

09 Марта 2022 • 16:48 Комментировать

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал о работе под руководством Сандро Шварца. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

По словам Смолова, его функционал в «Динамо» сильно отличается от того, что он делал в «Локомотиве», однако работа в «Динамо» похожа на работу в сборной.

Он также отметил, что за последнее время «бело-голубые» сильно изменились. Прогресс команды нападающий заметил еще в прошлом сезоне.

Смолов добавил, что он не раздумывал после того, как представители «Динамо» вышли на него с предложением о контракте.

«Сразу настроился на переход», - сказал нападающий.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Сандро Шварц
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