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«Краснодар» расторг контракт с Кабеллой

09 Марта 2022 • 16:39 Комментировать

Французский полузащитник Реми Кабелла больше не будет выступать в составе «Краснодара». Стороны договорились о расторжении контракта.

В официальном заявлении пресс-служба клуба поблагодарила футболиста за сотрудничество и пожелала 32-летнему игроку успехов в дальнейшей карьере.

Реми Кабелла выступал в составе «Краснодара» с 2019 года. За это время французский полузащитник провел на поле 62 встречи.

Напомним, что ранее «Краснодар» приостановил действие контрактов восьми своих легионеров. Позднее стало известно, что команду покидает Виктор Классон.

Также «быки» расторгли контракт с немецким специалистом Даниэлем Фарке.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Реми Кабелла
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