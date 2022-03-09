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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухта не собирается возвращаться в «Славию»

09 Марта 2022 • 14:06 Комментировать

Агент чешского форварда «Локомотива» Яна Кухты в разговоре с журналистами заявил, что его клиент пока не собирается покидать московскую команду.

Агент Милан Мартинович сказал Metaraitings.ru, что чешский футболист не планирует уходить из «Локомотива» и возвращаться в пражскую «Славию», так что слухам верить не нужно. Агент отметил, что Кухта быстро адаптировался в новой команде и никаких проблем у него нет.

Напомним, что в этом сезоне Ян Кухта провёл в российском чемпионате один матч и отметился одним забитым мячом. В «Локомотив» 25-летний чех перебрался этой зимой из «Славии».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Российская Премьер-Лига Славия Прага Ян Кухта
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