Терюшков считает, что массовый уход легионеров поможет российскому футболу

Один из руководителей подмосковных «Химок» Роман Терюшков заявил, что массовый уход иностранных футболистов позитивно скажется на российском футболе.

Терюшков в программе «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» сказал, что легионеры лишь мешают развитию российского футбола. Руководитель «Химок» отметил, что из-за возможного ухода иностранцев у наших футболистов появится прекрасная возможность проявить себя и играть за топ-клубы.

Напомним, что из-за ситуации на Украине многие иностранные футболисты и тренеры уже покинули российские команды.