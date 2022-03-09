«Урал» пока не собирается увольнять Шалимова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал журналистам о кредите доверия к главному тренеру «шмелей» Игорю Шалимову.

Иванов сказал «Спорту день за днём», что Шалимов полностью устраивает екатеринбургский клуб, ведь тренер не виноват, что команду так судят. Президент «Урала» отметил, что если бы Шалимов лично готовил судей, которые так плохо судят, то он бы его тогда точно сразу же уволил.

Напомним, что на данный момент футболисты «Урала» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.