Экс-игрок ЦСКА: Если «Газпром» перестанет спонсировать «Зенит», то клуб вылетит в ФНЛ

Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с журналистами рассказал о том, что может произойти с питерским «Зенитом» без финансирования «Газпрома».

Как приводит слова Масалитина «Спорт уик-энд», сейчас всё упирается в деньги. Экс-игрок отметил, что если, условно, сейчас «Газпром» перестанет спонсировать «Зенит», то питерская команда не только перестанет быть гегемоном в РПЛ, но и вполне может вылететь в ФНЛ.

Напомним, что на данный момент клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице и на пять очков опережает ближайшего преследователя в лице московского «Динамо».