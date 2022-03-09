Абрамович может инвестировать в российский футбол

Известный олигарх и владелец «Челси» Роман Абрамович может в ближайшее время инвестировать в российский футбол.

Адвокат Александр Добровинский в программе «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» заявил, что ходят слухи о том, что Абрамович обратил свой взор на российский футбол и может в скором времени приобрести какой-нибудь отечественный клуб. Добровинский отметил, что больше ничего сказать не может, так как дальше вступает в силу адвокатская тайна.

Напомним, что из-за ситуации на Украине Роман Абрамович вынужден продать лондонский «Челси», которым миллиардер владел с 2003 года.