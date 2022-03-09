Глава в РПЛ пока находится не в России

Руководитель Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц в данный момент находится за пределами России.

Хачатурянц подтвердил «Спорт-Экспрессу», что сейчас он по личным обстоятельствам находится не в России. Глава РПЛ отметил, что несмотря на отсутствие, он всё равно активно взаимодействует с коллегами и постоянно работает. Хачатурянц добавил, что в Россию собирается вернуться 20 марта.

Напомним, что из-за ситуации на Украине российские клубы и национальная сборная были отстранены от участия в международных матчах.