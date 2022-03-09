Веденеев: «Динамо» борется за титул только на бумаге

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев в разговоре с журналистами высказался по поводу шансов московского «Динамо» на чемпионский титул в этом сезоне.

Веденеев сказал «Спорт уик-энду», что динамовцы сражаются за чемпионство только на бумаге. Экс-футболист отметил, что те, кто считают «сине-белых» конкурентами «Зенита», смотрят только в таблице, но не видят игру московской команды.

Напомним, что на данный момент «Динамо» занимает вторую строчку в чемпионате и на пять очков отстаёт от питерского «Зенита».