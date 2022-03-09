Из игры FIFA 22 официально были удалены российские клубы и сборная

Компания Electornic Arts, которая занимается разработкой известных спортивных симуляторов, официально убрала российские клубы и сборную из популярной игры FIFA 22.

Игроки теперь больше не могут играть за российские клубы и сборные, а также приобретать в игре наборы, стадионы и другие предметы, связанные с российскими командами. Подобная информация появляется внутри игры. Стоит отметить, что подобные изменения коснулись и другого известного спортивного симулятора, а именно хоккейной игры NHL 22.

Напомним, что недавно руководители ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных поединков из-за ситуации на Украине.