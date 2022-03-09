Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Из игры FIFA 22 официально были удалены российские клубы и сборная

09 Марта 2022 • 11:31 Комментировать

Компания Electornic Arts, которая занимается разработкой известных спортивных симуляторов, официально убрала российские клубы и сборную из популярной игры FIFA 22.

Игроки теперь больше не могут играть за российские клубы и сборные, а также приобретать в игре наборы, стадионы и другие предметы, связанные с российскими командами. Подобная информация появляется внутри игры. Стоит отметить, что подобные изменения коснулись и другого известного спортивного симулятора, а именно хоккейной игры NHL 22.

Напомним, что недавно руководители ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных поединков из-за ситуации на Украине.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Российская Премьер-Лига FIFA 22
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Марта
12:37 · Россия. Премьер-лига
Глава в РПЛ пока находится не в России
12:16 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Динамо» борется за титул только на бумаге
11:31 · Россия. Премьер-лига
Из игры FIFA 22 официально были удалены российские клубы и сборная
11:21 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЦСКА: «С Языджи общаемся на азербайджанском»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо» Левин: Жирков - супермастер
10:46 · Россия. Премьер-лига
Малахов: «Галицкий создал лучший парк России»
08 Марта
23:56 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Спартака» Каррера оценил шансы на оставшуюся часть сезона
20:48 · Россия. Премьер-лига
Шведский оборонец покинул тульский «Арсенал»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Легионеры не уедут, они неплохо получают тут»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Бывший футболист российской сборной скончался в возрасте 50 лет
19:15 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Динамо» рано думать о чемпионстве»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Бубнов считает, что ЦСКА пострадает больше всех от возможного ухода легионеров
18:48 · Россия. Премьер-лига
Бразильские игроки «Зенита» не собираются уходить из команды
18:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Айртона заявил, что футболист останется в «Спартаке»
17:42 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» опровергли слухи об уходе Айртона в «Фенербахче»
Все новости
Рекомендуем