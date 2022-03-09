Экс-игрок «Динамо» Левин: Жирков - супермастер

Бывший полузащитник московского «Динамо» Владислав Левин, выступающий сейчас в Чехии за клуб «Словацко», рассказал журналистам о Юрии Жиркове.

Левин сказал Sport24, что Жирков просто супер мастер, который всё делает очень легко и естественно, и, как кажется, даже не напрягается. Владислав отметил, что он в своей карьере не видел ни одного футболиста, который тренировался бы так, как это делает Жирков.

Напомним, что зимой Юрий Жирков подписал соглашение с подмосковными «Химками». В этом сезоне 38-летний защитник провёл в РПЛ две встречи.