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Шведский оборонец покинул тульский «Арсенал»

08 Марта 2022 • 20:48 Комментировать
Арсенал Тула
...
Динамо Москва
12.03 16:30

«Собрал вещи, сказал «спасибо» и уехал» - тульский «Арсенал» потерял шведского защитника Акселя Бьёрнстрёма, который покинул расположение клуба после директив УЕФА, позволяющим иностранным футболистам покидать российские клубы.

- Он давно уехал, еще со сборов. Написал бумагу. Поблагодарил команду и уехал. Причину не знаю. Мы же ничего сделать не можем, - пояснил наставник «Арсенала» Гурам Аджоев, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Бьёрнстрём выступал за «Арсенал» с лета прошлого года, изначально его контракт был рассчитан на два года. Ранее он выступал за шведские клубы «Васалунд» и «Сириус».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Аксель Бьёрнстрём
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АРСЕНАЛ ТУЛА ДИНАМО МОСКВА
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