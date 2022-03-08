Шведский оборонец покинул тульский «Арсенал»

«Собрал вещи, сказал «спасибо» и уехал» - тульский «Арсенал» потерял шведского защитника Акселя Бьёрнстрёма, который покинул расположение клуба после директив УЕФА, позволяющим иностранным футболистам покидать российские клубы.

- Он давно уехал, еще со сборов. Написал бумагу. Поблагодарил команду и уехал. Причину не знаю. Мы же ничего сделать не можем, - пояснил наставник «Арсенала» Гурам Аджоев, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Бьёрнстрём выступал за «Арсенал» с лета прошлого года, изначально его контракт был рассчитан на два года. Ранее он выступал за шведские клубы «Васалунд» и «Сириус».