Сёмин: «Легионеры не уедут, они неплохо получают тут»

Экс-наставник московского «Локомотива» и российской сборной Юрий Сёмин считает, что легионеры не станут уезжать из России, несмотря на то, что УЕФА позволил им делать это. По мнению Сёмина, они слишком хорошо зарабатывают в российских клубах, чтобы отказаться от заманчивых денег.

- Думаю, что легионеры не уедут из России - они тут неплохо работают, тренируются, и команда обеспечивает. Уровень российского футбола не упадет, если иностранцы уедут, потому что высококачественные легионеры играют только в «Зените» и, может быть, в ЦСКА, - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Знаменитый специалист, который начал тренировать еще в начале 80-х годов прошлого столетия, считает, что сложившаяся ситуация дает возможность развивать детский и юношеский футбол, как это было в былые времена:

- Стоит также задуматься о развитии программы детско-юношеского футбола для того, чтобы уровень футбола в стране значительно вырос, - добавил Сёмин.