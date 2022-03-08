Бывший футболист российской сборной скончался в возрасте 50 лет

Печальная новость из Австрии - в возрасте 50 лет ушел и жизни российский футболист и тренер Сергей Мандреко. Причиной смерти стало серьезное заболевание - боковой амиотрофический склероз. Он родился в 1971 году в Таджикской ССР, и карьеру начинал именно там. В начале 90-х годов ему удалось уехать в Австрию, где Сергей пять лет выступал за «Рапид», затем были и другие австрийские, а также немецкие клубы.

В 1994 году был вызван и сыграл в товарищеском матче российской сборной с Австрией, в котором российская команда победила со счетом 3:0. Тренерская карьера Мандреко оказалась скромной - он поработал с парой скромных австрийских клубов, как «Ласзее» и «ЛАК-Интер», а в период 2008-2009 успел побыть ассистентом главного тренера московского «Локомотива».

Редакция «Евро-Футбол» скорбит вместе с родными и близкими Мандреко.