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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший футболист российской сборной скончался в возрасте 50 лет

08 Марта 2022 • 19:33 Комментировать

Печальная новость из Австрии - в возрасте 50 лет ушел и жизни российский футболист и тренер Сергей Мандреко. Причиной смерти стало серьезное заболевание - боковой амиотрофический склероз. Он родился в 1971 году в Таджикской ССР, и карьеру начинал именно там. В начале 90-х годов ему удалось уехать в Австрию, где Сергей пять лет выступал за «Рапид», затем были и другие австрийские, а также немецкие клубы.

В 1994 году был вызван и сыграл в товарищеском матче российской сборной с Австрией, в котором российская команда победила со счетом 3:0. Тренерская карьера Мандреко оказалась скромной - он поработал с парой скромных австрийских клубов, как «Ласзее» и «ЛАК-Интер», а в период 2008-2009 успел побыть ассистентом главного тренера московского «Локомотива».

Редакция «Евро-Футбол» скорбит вместе с родными и близкими Мандреко.
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Сергей Мандреко
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