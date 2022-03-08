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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский: «Динамо» рано думать о чемпионстве»

08 Марта 2022 • 19:15 Комментировать

Российский артист и болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский оценил шансы московского «Динамо» на чемпионство в РПЛ. Его слова передает Sport24.

По его словам, конкурировать с питерским клубом «Динамо» сможет только в перспективе.

«Что называется, молоко на губах еще не обсохло», - заявил Боярский.

По его словам, в следующем сезоне «Динамо» сможет побороться с «Зенитом» за титул чемпиона российской Премьер-лиги. Сейчас же, по мнению Боярского, питерский клуб «на две головы» выше своих оппонентов в турнирной таблице.

Напомним, что сейчас разрыв между командами составляет пять очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Михаил Боярский
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