Бразильские игроки «Зенита» не собираются уходить из команды

Клаудиньо, Малком и Юри Алберто не собираются уходить из «Зенита». О планах бразильцев, выступающих в питерском клубе, сообщает Goal.

Источник издания сообщает, что все три футболиста чувствуют себя в безопасности и собираются продолжать выступать за российский клуб. Ни один из игроков не планирует пользоваться предоставленным ФИФА правом на односторонний разрыв контракта с командами из России.

Отмечается также, что все три футболиста получали предложения от команд из Бразилии, однако менять клубную прописку никто не собирается.

Дуглас Сантос и Вендел, которые также являются бразильцами, пока остаются в «Зените».