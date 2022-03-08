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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бразильские игроки «Зенита» не собираются уходить из команды

08 Марта 2022 • 18:48 Комментировать

Клаудиньо, Малком и Юри Алберто не собираются уходить из «Зенита». О планах бразильцев, выступающих в питерском клубе, сообщает Goal.

Источник издания сообщает, что все три футболиста чувствуют себя в безопасности и собираются продолжать выступать за российский клуб. Ни один из игроков не планирует пользоваться предоставленным ФИФА правом на односторонний разрыв контракта с командами из России.

Отмечается также, что все три футболиста получали предложения от команд из Бразилии, однако менять клубную прописку никто не собирается.

Дуглас Сантос и Вендел, которые также являются бразильцами, пока остаются в «Зените».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Клаудиньо Юри Алберто
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