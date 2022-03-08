Агент Айртона заявил, что футболист останется в «Спартаке»

Футбольный агент Карлос Лейте, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Айртона, завил, что его клиент не собирается уходить из команды. Его слова передает Sport24.

«Айртон не будет покидать «Спартак» несмотря на разрешение ФИФА», - сказал представитель футболиста.

Напомним, что ФИФА разрешила иностранным игрокам разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке из-за ситуации на территории Украины.

Ранее в «Спартаке» говорили о том, что все легионеры команды останутся в России и продолжат выступать в составе «красно-белых», несмотря на происходящее.