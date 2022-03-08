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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Айртона заявил, что футболист останется в «Спартаке»

08 Марта 2022 • 18:15 Комментировать

Футбольный агент Карлос Лейте, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Айртона, завил, что его клиент не собирается уходить из команды. Его слова передает Sport24.

«Айртон не будет покидать «Спартак» несмотря на разрешение ФИФА», - сказал представитель футболиста.

Напомним, что ФИФА разрешила иностранным игрокам разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке из-за ситуации на территории Украины.

Ранее в «Спартаке» говорили о том, что все легионеры команды останутся в России и продолжат выступать в составе «красно-белых», несмотря на происходящее.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Айртон
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