В «Спартаке» опровергли слухи об уходе Айртона в «Фенербахче»

В пресс-службе московского «Спартака» прокомментировали слухи о том, что Айртон может перейти в турецкий «Фенербахче». По словам представителя команды, в ближайшие дни подобных сообщений будет много.

В разговоре с порталом Sport24 глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов заявил, что ранее клуб уже обозначил свою позицию по вопросу иностранных футболистов. Несмотря на то, что сейчас никто не может давать никаких гарантий, на данный момент все легионеры остаются в составе клуба.

Сейчас «красно-белые» в полном составе продолжают стабильно готовиться в предстоящим встречам.