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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов о легионерах в РПЛ: «Кто захочет - уедет. Кто не захочет - останется»

08 Марта 2022 • 16:38 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил то, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Его слова передает «РБ Спорт».

«Кто захочет - уедет. Кто не захочет - останется», - сказал Сафонов.

По его словам, на некоторое время уровень лиги снизится из-за отъезда сильных футболистов, однако уже сейчас в российской Премьер-лиге есть игроки, которые способны «тащить на себе».

Футбольный агент уверен в том, что в будущем подобных футболистов в стране будет только больше.

Отметим, что ряд российских клубов уже остался без иностранных игроков.


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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Алексей Сафонов РПЛ
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