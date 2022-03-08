Валерий Масалитин: «Надо подумать, нужны ли нам такие легионеры, которые могут в любой момент уехать»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин высказался по поводу заявления ФИФА о разрешении легионерам приостанавливать контракты до конца сезона.

- Как вы отнеслись к решению ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты?

- Понятно, что если пошел такой отрицательный результат в нашу сторону, то естественно, что легионеров заставляют покидать свои клубы и возвращаться на родину. На эти освободившиеся места есть возможность заявить игроков из других стран, либо местных. В любом случае этот сезон надо доигрывать. Такой вот интересный у нас чемпионат. Поэтому надо устанавливать правила, чтобы трансферное окно было отрыто до последнего тура.

- Много легионеров покинут нашу лигу, как думаете, ведь первые отъезды уже есть?

- Понятно, что какие-то иностранцы уедут, а какие-то останутся, потому что у каждого своя позиция и взгляды на эту ситуацию. Если человек боится или что-то угрожает ему или его семье, конечно, он уедет. Я знаю, что в такой же ситуации из русских никто бы не уехал. А они такие. Хорошо, что контракты приостанавливаются, а так могли их просто разрывать или им просто не выплачивали бы зарплату после отъезда. Каждый сам решает – надо ли ему приостанавливать свой договор с клубом. Если хочешь – пожалуйста.

- Контракты приостанавливаются до 30 июня, а потом вновь вступают в силу, то есть российские клубы сохраняют права на игроков.

- Конечно, потому что они принадлежат нашим клубам. Поэтому это плюс, что футболисты смогут доработать контракты. А в период приостановки соглашения денег игроки не будут получать. Но какой смысл сейчас делать паузу и уезжать, если ты только вышел из отпуска? Люди только начинают набирать форму, и идет приостановка контракта. Значит у них такая политика, а может, заставляют. Понятно, что не просто так из России сейчас съезжают всякие фирмы, компании. Значит, людей заставляют это делать. Надо думать, нужны ли нам такие легионеры в будущем, которые могут в любой момент уехать. Может быть, в контрактах надо будет прописывать какие-то форс-мажорные ситуации, например, разрыв контракта без неустойки. И пусть они сами думают уезжать им, или играть дальше и получать деньги.

- Как думаете, уедут в первую очередь игроки из европейских стран? Наверное, для южноамериканских и африканских футболистов нынешняя ситуация не станет проблемой.

- Южноамериканцы тоже, бывает, уезжают и не возвращаются. То на карнавал едут, то по каким-то своим делам. Просто европейцы решили поступить солидарно. Мое мнение – надо было доигрывать чемпионат, а уже потом уезжать. С другой стороны вырисовывается картина, которая начинает отрицательно сказываться на наших футболистах в Европе. Начинаются какие-то преследования, ненужные выкрики. Это очень беспокоит. Такое надо пресекать.

- Получается, отъезд легионеров – это дополнительный шанс для российских игроков?

- Конечно. Если из этой ситуации выжать максимум, то все может развернуться даже в лучшую сторону. Есть возможность посмотреть ближний резерв и ребят, которые у нас есть. Все равно «Зенит», «Локомотив», «Спартак», имеют возможность купить качественных легионеров, а другие команды – нет. Может, есть смысл провести какой-то кубок Содружества, куда приезжали все чемпионы. То есть сделать открытую лигу с хорошим призовым фондом, и провести чемпионат. Хуже не станет.

- У «Зенита» могут возникнуть проблемы из-за отъезда легионеров? Нет риска упустить чемпионство?

- Если все уедут, то будет тяжело, но доиграют этим составом.

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- А если только часть уедет? Пока пишут только про Ловрена.

- Пусть едет. Ловрену и так давно пора уезжать. Он не приносит столько пользы, сколько о нем говорят. Люди приезжают за деньгами, а при первом же шухере их уже нет.

- А тренеры? У нас остались Ваноли в «Спартаке» и Шварц в «Динамо». Не думаете, что они тоже уедут?

- Когда Гисдоль уехал, то, наверное, в «Локомотиве» все перекрестились. Шварц же остался и работает. Хороший тренер, чья команда претендует на чемпионство. Они спокойно могут оставаться, но мы не можем говорить за каждого. Надо приветствовать таких, как Шварц, который решил остаться, или Ваноли. Мне кажется, с каждым игроком надо разговаривать и узнавать его мнение.

Елена Григорьевская