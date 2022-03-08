Деменко: У «Зенита» лучшая команда в России и по игре, и по составу

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «сине-бело-голубых» над «Уфой».

«Скажу честно, шансов у «Уфы» никаких не было в этой игре. «Зенит» мог выиграть и крупнее, но спокойно довёл эту игру до конца. Ход игры был полностью под контролем у питерцев. Шансы «Зенита» на чемпионство, конечно, увеличились, учитывая, что «Динамо» уступило «Спартаку». Но у питерцев лучшая команда России и по игре, и по составу, выглядят они очень хорошо. Но противостоять можно любой команде абсолютно. «Зенит» тоже это понимает. Конечно, эта победа важна, потому что она оформила задел в пять очков. Это уже две игры, можно так сказать. Но сказать, что «Зенит» лидирует очень уверенно, я не могу. Да, они смотрятся хорошо, но всегда могут преподнести сюрпризы соперники. Интрига ещё, конечно же, жива. Когда будет десять очков разница со вторым местом, тогда я уже скажу, что «Зенит» однозначный чемпион», - сказал Деменко.