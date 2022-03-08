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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Селюк считает, что сейчас самое время отменить лимит на легионеров в РПЛ

08 Марта 2022 • 13:34 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что сейчас идеальное время для того, чтобы отменить лимит на легионеров в Российской Премьер-лиге.

Селюк сказал Metaraitings.ru, что сейчас самое время для того, чтобы отменить лимит на иностранных игроков, а жизнь и экономика сами будут всё регулировать. Агент отметил, что совсем отказываться от легионеров не стоит, так как подобным образом можно скатиться до уровня региональных матчей, а это будет плохо для всех.

Напомним, что руководители ФИФА и УЕФА разрешили иностранным игрокам приостанавливать действие своих контрактов с российскими клубами из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Российская Премьер-Лига лимит на легионеров
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