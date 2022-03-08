Агент Селюк считает, что сейчас самое время отменить лимит на легионеров в РПЛ

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что сейчас идеальное время для того, чтобы отменить лимит на легионеров в Российской Премьер-лиге.

Селюк сказал Metaraitings.ru, что сейчас самое время для того, чтобы отменить лимит на иностранных игроков, а жизнь и экономика сами будут всё регулировать. Агент отметил, что совсем отказываться от легионеров не стоит, так как подобным образом можно скатиться до уровня региональных матчей, а это будет плохо для всех.

Напомним, что руководители ФИФА и УЕФА разрешили иностранным игрокам приостанавливать действие своих контрактов с российскими клубами из-за ситуации на Украине.