Легионеры «Уфы» пока не проявили желания уйти из команды

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о том, как в команде из Башкортостана обстоит ситуация с иностранными футболистами.

Газизов сказал «Спорт-Экспрессу», что у уфимского клуба с легионерами пока всё нормально. Функционер отметил, что пока никто из иностранных игроков не проявил желания покинуть команду. Напомним, что «Уфа» пока идёт на предпоследнем 15-м месте в таблице РПЛ.

Стоит отметить, что вчера руководители ФИФА разрешили иностранным футболистам разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.